Presiden terpilih Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat(12/4)malam.

Silaturahmi berlangsung tertutup, bahkan rombongan Prabowo datang masuk melalui pintu sebelah barat rumah SBY. Prabowo menyebut pertemuannya dengan SBY hanya silaturahmi biasa di momen lebaran dan tidak membicarakan masalah politik.

Kontributor: Cahyat Supriatna

(rns)

