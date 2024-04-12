...

Arus Balik Lebaran 2024, Jumlah Kendaraan di Tol Cipali Mulai Meningkat

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 19:20 WIB
Arus lalu lintas dari arah Timur ke Barat di ruas Tol Cipali terpantau ramai pada Jumat (12/4/2024) sore, dibandingkan pada pagi dan siang hari tadi. Jumlah kendaraan terlihat paling tinggi terjadi di jalur B Tol Cipali. Sedangkan jalur A masih terpantau landai. 
 
Kendati mengalami lonjakan, namun tidak begitu signifikan. Tidak terjadi kepadatan yang berarti hingga membuat macet di ruas tersebut. Korlantas Polri sendiri memprediksi puncak arus balik Lebaran jatuh pada hari Minggu dan Senin. 
 
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

