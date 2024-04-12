Libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk menikmati liburan bersama keluarga. Taman Margasatwa Ragunan menjadi salah satu tempat favorit masyarakat. Pengunjung menghabiskan waktu dengan aktivitasnya dengan melihat satwa, piknik, hingga jogging. Seperti yang dilakukan Pengunjung asal Indramayu, Ilena

Hingga Jumat (12/4) siang pengunjung Ragunan tembus 62.608 orang.pengelola sendiri menargetkan 800 ribu pengunjung Ragunan dalam 10 hari. Hal itu melihat dari jumlah pengunjung tahun lalu yang mencapai 700 ribu lebih.

Reporter: Syifa Fauziah

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

