Warga Serbu Taman Margasatwa Ragunan pada H+3 Lebaran, Pengunjung Tembus 62.608 Orang

Syifa Fauziah Ramadhani, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 18:21 WIB
Libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk menikmati liburan bersama keluarga. Taman Margasatwa Ragunan menjadi salah satu tempat favorit masyarakat. Pengunjung menghabiskan waktu dengan aktivitasnya dengan melihat satwa, piknik, hingga jogging. Seperti yang dilakukan Pengunjung asal Indramayu, Ilena 
 
Hingga  Jumat (12/4) siang pengunjung Ragunan tembus 62.608 orang.pengelola sendiri menargetkan 800 ribu pengunjung Ragunan dalam 10 hari. Hal itu melihat dari jumlah pengunjung tahun lalu yang mencapai 700 ribu lebih.
 
Reporter: Syifa Fauziah
Produser: Reza Ramadhan

