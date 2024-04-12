Stasiun Gambir tampak ramai penumpang pada Jumat (12/4/2024). Tampak sejumlah kursi tunggu penuh dan ramai. Sebagian penumpang didominasi oleh orang dewasa.

Hari ini sendiri dijadwalkan 13.650 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir. Sementara jumlah kedatangan mencapai 40.935 penumpang. Beberapa penumpang mengaku sengaja mudik hari ini untuk menghindari kepadatan.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

