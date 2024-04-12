Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terus melakukan investigasi terkait kecelakaan bus Rosalia Indah pada Kamis (11/4) kemarin. KNKT mengunjungi lokasi kejadian kecelakaan dan mengunjungi korban luka yang kini masih dirawat di rumah sakit untuk mengumpulkan keterangan. KNKT mengatakan hingga kini masih belum ada keterangan resmi dan masih mengumpulkan data lengkap terkait penyebab kecelakaan.
Kontributor: Eddie Prayitno
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
