Sebuah minibus yang tertabrak kereta api Argo Semeru di Madiun, Jawa Timur pada Jumat (12/4) siang

Dalam video amatir warga, mobil tersebut nekat menyeberang di perlintasan tak berpintu sesaat sebelum kereta api melintas. Seluruh penumpang berhasil keluar setelah diteriaki oleh warga yang ada di sekitar lokasi kejadian.

Untuk mencegah kejadian serupa, perlintasan tersebut ditutup agar tidak ada kendaraan yang melintas.

Kontributor: Arif Wahyu Efendi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

