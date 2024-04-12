...

Warga Rekam Detik-Detik Minibus Tertabrak Kereta Api di Madiun, Jawa Timur

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 15:15 WIB
Sebuah minibus yang tertabrak kereta api Argo Semeru di Madiun, Jawa Timur pada Jumat (12/4) siang
 
Dalam video amatir warga, mobil tersebut nekat menyeberang di perlintasan tak berpintu sesaat sebelum kereta api melintas. Seluruh penumpang berhasil keluar setelah diteriaki oleh warga yang ada di sekitar lokasi kejadian.
 
Untuk mencegah kejadian serupa, perlintasan tersebut ditutup agar tidak ada kendaraan yang melintas.
 
Kontributor: Arif Wahyu Efendi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

