Lonjakan arus balik di Stasiun Kereta Api (KA) Tugu, Yogyakarta mulai terjadi h+2 Lebaran atau Jumat (12/4).

Ribuan penumpang dengan memadati stasiun kereta api tersebut dengan tujuan Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.

Sejumlah pemudik mengaku kembali lebih awal karena sudah harus kembali bekerja. Mereka memilih menggunakan kereta api karena bebas macet dan memiliki ketepatan waktu tempuh perjalanan yang pasti

Kontributor: Heru Trijoko

Produser: Kristo Suryokusumo

