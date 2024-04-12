...

Ratusan Kendaraan Padati Rest Area KM 86 Tol Cikopo-Palimanan

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 14:44 WIB
Ratusan kendaraan roda empat membludak di rest area kilometer (KM) 86 A Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jumat (12/4).
 
Kepadatan juga terjadi pintu masuk rest area, sehingga membuat antrean panjang hingga ke bahu tol. Untuk menghindari semakin membludaknya area, petugas membatasi waktu singgah kendaraan dan penumpang maksimal 30 menit saja. 
 
Kendaraan yang mampir di rest area Km 86 A merupakan pemudik dari arah Barat ke Timur. Meski di hari kedua Lebaran, aktivitas mudik atau pulang kampung masih dilakukan pada Jumat hari ini. 
 
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

