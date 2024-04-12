...

Menteri Perhubungan Tinjau Arus Balik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Hasnugara, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 14:30 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau arus balik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jum’at (12/4) pagi 
 
Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menyapa seluruh penumpang yang tiba maupun yang akan berangkat di Bandara Soekarno-Hatta.
 
Terkait arus balik, Menhub memprediksi puncak arus balik terjadi pada Senin (16/4) mendatang dengan jumlah penumpang mencapai 190.000 orang dan sebanyak 1.236 penerbangan.
 
Dirinya menambahkan, lonjakan penumpang harus dapat diantisipasi dengan menambah petugas groundhandling untuk menangani bawang bawaan penumpang.
 
