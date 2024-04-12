Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau arus balik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jum’at (12/4) pagi

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menyapa seluruh penumpang yang tiba maupun yang akan berangkat di Bandara Soekarno-Hatta.

Terkait arus balik, Menhub memprediksi puncak arus balik terjadi pada Senin (16/4) mendatang dengan jumlah penumpang mencapai 190.000 orang dan sebanyak 1.236 penerbangan.

Dirinya menambahkan, lonjakan penumpang harus dapat diantisipasi dengan menambah petugas groundhandling untuk menangani bawang bawaan penumpang.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News