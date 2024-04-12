...

Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni Masih Lengang di H+2 Lebaran

Tangguh Yudha, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 13:31 WIB

Memasuki H+2 Lebaran pada Jumat (12/4), arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan terpantau masih lengang. Meskipun tetap ada antrean untuk masuk kapal, namun jumlahnya relatif masih sedikit.
 
Berdasarkan pantauan, antrean kendaraan hanya terjadi di ruas utama untuk akses masuk kapal. PT ASDP Ferry Indonesia memprediksi, puncak arus balik baru akan terjadi pada H+3 dan H+4 Lebaran, yaitu di tanggal 14 dan 15 April 2024.
 
Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

