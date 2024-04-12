Memasuki H+2 Lebaran pada Jumat (12/4), arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan terpantau masih lengang. Meskipun tetap ada antrean untuk masuk kapal, namun jumlahnya relatif masih sedikit.

Berdasarkan pantauan, antrean kendaraan hanya terjadi di ruas utama untuk akses masuk kapal. PT ASDP Ferry Indonesia memprediksi, puncak arus balik baru akan terjadi pada H+3 dan H+4 Lebaran, yaitu di tanggal 14 dan 15 April 2024.

Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan

Produser: Kristo Suryokusumo

