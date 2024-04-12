...

Kebakaran Hanguskan Gudang Sembako dan Minyak Goreng di Gowa, Sulawesi Selatan

Bugma, Jurnalis · Jum'at 12 April 2024 12:30 WIB
Sebuah gudang sembako dan penyimpanan minyak goreng di Gowa, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Jum'at (12/4). Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api membesar dengan cepat dan menghanguskan seluruh bangunan.
 
Kebakaran ini juga menghanguskan 5 unit mobil dan 1 alat berat yang ada di dalam gudang. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
 
Kontributor: Bugma 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

