Sebuah gudang sembako dan penyimpanan minyak goreng di Gowa, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Jum'at (12/4). Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api membesar dengan cepat dan menghanguskan seluruh bangunan.

Kebakaran ini juga menghanguskan 5 unit mobil dan 1 alat berat yang ada di dalam gudang. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Kontributor: Bugma

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

