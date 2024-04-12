Lima rumah di lokasi padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar pada Kamis (11/4) malam. Api membesar dengan cepat dan merembet ke bangunan lainnya yang mayoritas terbuat dari kayu
Dugaan sementara menyebut kebakaran tersebut terjadi akibat adanya korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian, Tidak ada korban jiwa, namun 2 relawan dan seorang warga terluka dalam peristiwa ini
Kontributor: Ardi Wiriya
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
