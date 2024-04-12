Lima rumah di lokasi padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar pada Kamis (11/4) malam. Api membesar dengan cepat dan merembet ke bangunan lainnya yang mayoritas terbuat dari kayu

Dugaan sementara menyebut kebakaran tersebut terjadi akibat adanya korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian, Tidak ada korban jiwa, namun 2 relawan dan seorang warga terluka dalam peristiwa ini

Kontributor: Ardi Wiriya

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

