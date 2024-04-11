Memasuki libur lebaran Idul Fitri tepatnya hari kedua lebaran, ribuan pengunjung memadati Bandung Zoo, Kamis (11/04). Ada sekitar 3.500 lebih pengunjung memadati Bandung Zoo saat libur lebaran tahun ini. Selain melihat berbagai jenis binatang, pengunjung juga melakukan tradisi botram atau makan bersama di area Bandung Zoo.

Menurut pengelola Bandung Zoo, pihaknya menargetkan 45.000 pengunjung dalam dua minggu libur lebaran ini. Untuk mengantisipasi pengunjung yang membludak, pihak kebun binatang Bandung akan menambah pengamanan. Langkah tersebut dilakukan demi meningkatkan rasa aman dan nyaman para pengunung saat berlibur.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Ervan David

(rns)

