...

Ribuan Pengunjung Serbu Bandung Zoo di Hari Kedua Lebaran

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 22:00 WIB
A A A
Memasuki libur lebaran Idul Fitri tepatnya hari kedua lebaran, ribuan pengunjung memadati Bandung Zoo, Kamis (11/04). Ada sekitar 3.500 lebih pengunjung memadati Bandung Zoo saat libur lebaran tahun ini. Selain melihat berbagai jenis binatang, pengunjung juga melakukan tradisi botram atau makan bersama di area Bandung Zoo.
 
Menurut pengelola Bandung Zoo, pihaknya menargetkan 45.000 pengunjung dalam dua minggu libur lebaran ini. Untuk mengantisipasi pengunjung yang membludak, pihak kebun binatang Bandung akan menambah pengamanan. Langkah tersebut dilakukan demi meningkatkan rasa aman dan nyaman para pengunung saat berlibur.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Ervan David

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini