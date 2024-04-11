...

H+1 Lebaran, Pelabuhan Bakauheni Masih Dipadati Mobil Pemudik

Tangguh Yudha, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 21:30 WIB
Antrean kendaraan yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Terpantau ramai lancar, Kamis(11/4). Kantong-kantong parkir di area pelabuhan mulai terisi kembali oleh kendaraan pemudik khususnya di Dermaga 7 yang merupakan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Sementara puncak arus balik Pelabuhan Bakauheni - Merak diprediksi terjadi pada H+3 dan H+4 Lebaran atau pada tanggal 14 dan 15 April 2024.
 
Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan

(rns)

