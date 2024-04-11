Antrean kendaraan yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Terpantau ramai lancar, Kamis(11/4). Kantong-kantong parkir di area pelabuhan mulai terisi kembali oleh kendaraan pemudik khususnya di Dermaga 7 yang merupakan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Sementara puncak arus balik Pelabuhan Bakauheni - Merak diprediksi terjadi pada H+3 dan H+4 Lebaran atau pada tanggal 14 dan 15 April 2024.

Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan

