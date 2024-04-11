...

Kawasan Puncak Dipadati Pengunjung, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Wildan Hidayat, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 20:30 WIB
Arus lalu lintas menuju Kawasan Puncak, Bogor masih terus mengalami peningkatan, Kamis(11/4).
 
Satlantas Polres  Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya.
 
Sementara hujan deras menggurur kawasan puncak, masyarakat diimbau berhati-hati karena jalanan berliku dan licin. Tercatat sudah sekitat 90 ribu kendaraan sejak hari pertama lebaran kemarin melintasi jalur puncak.
 
Kontributor: Wildan Hidayat

(rns)

