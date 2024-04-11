Arus lalu lintas menuju Kawasan Puncak, Bogor masih terus mengalami peningkatan, Kamis(11/4).

Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya.

Sementara hujan deras menggurur kawasan puncak, masyarakat diimbau berhati-hati karena jalanan berliku dan licin. Tercatat sudah sekitat 90 ribu kendaraan sejak hari pertama lebaran kemarin melintasi jalur puncak.

Kontributor: Wildan Hidayat

