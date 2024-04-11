1 jenazah korban kecelakaan Bus Rosalia Indah yang telah teridentifikasi diserahkan kepada keluarga, Kamis(11/4). Jenazah tersebut merupakan korban perempuan anak-anak berinisial SBZ berusia 1 tahun warga Nganjuk, Jawa Tengah.

Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, pihak rumah sakit juga sudah mensucikan jenazah alamrhumah. Sementara, ibu dari almarhumah dikabarkan menjadi salah satu korban luka-luka dan saat ini masih mendapatkan perawatan.

Reporter: Nur Khabibi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News