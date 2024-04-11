1 jenazah korban kecelakaan Bus Rosalia Indah yang telah teridentifikasi diserahkan kepada keluarga, Kamis(11/4). Jenazah tersebut merupakan korban perempuan anak-anak berinisial SBZ berusia 1 tahun warga Nganjuk, Jawa Tengah.
Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, pihak rumah sakit juga sudah mensucikan jenazah alamrhumah. Sementara, ibu dari almarhumah dikabarkan menjadi salah satu korban luka-luka dan saat ini masih mendapatkan perawatan.
Reporter: Nur Khabibi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow