Balita Korban Meninggal Kecelakaan Bus Rosalia Indah Diserahkan ke Keluarga

Nur Khabibi, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 20:02 WIB
1 jenazah korban kecelakaan Bus Rosalia Indah yang telah teridentifikasi diserahkan kepada keluarga, Kamis(11/4). Jenazah tersebut merupakan korban perempuan anak-anak berinisial SBZ berusia 1 tahun warga Nganjuk, Jawa Tengah.
 
Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, pihak rumah sakit juga sudah mensucikan jenazah alamrhumah. Sementara, ibu dari almarhumah dikabarkan menjadi salah satu korban luka-luka dan saat ini masih mendapatkan perawatan. 
 
Reporter: Nur Khabibi

(rns)

