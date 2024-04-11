Rest area kilometer (Km) 102 di ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) menjadi lokasi yang banyak disinggahi masyarakat atau pemudik. Lokasinya sangat strategis karena berada tepat di Km 102 atau jalur yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa wilayah di Pulau Jawa.

Rest area arah Palimanan ini cukup luas dan lengkap karena menyediakan sejumlah fasilitas umum. Diantaranya, mushola, pujasera atau foodcourt, ATM, toilet umum, layanan kesehatan, bengkel siaga, hingga posko keamanan. Tak hanya itu, rest area 102 juga dirasakan sejuk karena dipadati ratusan pepohonan rindang.

Produser : Febry Rachadi

Reporter: Suparjo Ramalan

(rns)

