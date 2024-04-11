...

Rest Area 102 Cipali, Tempat Favorit untuk Disinggahi saat Mudik dan Arus Balik Lebaran 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 18:32 WIB
Rest area kilometer (Km) 102 di ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) menjadi lokasi yang banyak disinggahi masyarakat atau pemudik. Lokasinya sangat strategis karena berada tepat di Km 102 atau jalur yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa wilayah di Pulau Jawa.
 
Rest area arah Palimanan ini cukup luas dan lengkap karena menyediakan sejumlah fasilitas umum. Diantaranya, mushola, pujasera atau foodcourt, ATM, toilet umum, layanan kesehatan, bengkel siaga, hingga posko keamanan. Tak hanya itu, rest area 102 juga dirasakan sejuk karena dipadati ratusan pepohonan rindang. 
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter: Suparjo Ramalan

Berita Terkait

