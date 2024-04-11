Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan mengatakan ada 7 korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Batang Semarang KM 370. Korban meninggal dunia terdiri dari empat perempuan dan 3 laki-laki, dengan rincian 4 orang dewasa, 2 anak-anak, dan seorang bayi.
Selain korban meninggal, sebanyak 17 orang mengalami luka-luka dan kini masih menjalani perawatan.
Terkait penyebab kecelakaan, sopir bus mengaku mengalami kelelahan saat mengemudi.
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Kristo Suryokusumo
