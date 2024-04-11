Kepadatan arus kendaraan terjadi di ruas di ruas Tol Palimanan-Kanci (Palikanci), Cirebon, Jawa Barat pada Kamis (11/4) pagi. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta nampak padat merayap di depan rest area KM 208 dan hanya dapat bergerak dengan kecepatan 40 km per jam

Selain tingginya volume kendaraan, kepadatan juga disebabkan akibat banyaknya mobil yang parkir di bahu jalan selepas rest area KM207. Sementara di jalur sebaliknya arus kendaraan cenderung lengang dan belum terlihat tanda-tanda arus balik pada hari kedua lebaran ini

Kontributor: Toiskandar

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

