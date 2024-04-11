Bus Rosalia Indah yang mengangkut 32 penumpang mengalami kecelakaan di Tol Batang, Jawa Tengah pada Kamis (11/4) pagi.

Bus jurusan Jakarta-Solo ini diketahui mendadak oleng dan menabrak pembatas tol sebelum akhirnya masuk ke parit. Akibat kejadian ini, 7 orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka dan 12 lainnya dalam kondisi selamat.

Identitas korban yang meninggal dunia saat ini masih diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Tengah. Jenazah korban dibawa ke RSI Kendal dan puluhan penumpang yang luka-luka menjalani perawatan intensif

Kontributor: Suryono Sukarno

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

