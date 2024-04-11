...

H+1 Lebaran, Lalu Lintas di Tol Cikopo-Palimanan Padat Merayap

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 09:45 WIB
Arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di kilometer (KM) 86 hingga KM 94 padat merayap. 
 
Kondisi ini terjadi pada Kamis pagi (11/4/2024) atau H+1 Lebaran. Kepadatan nampak dari rest area KM 86 Tol Cipali atau arah Barat ke Timur dan mengular hingga KM 94.
 
Belum diketahui secara pasti penyebab utama membludaknya kendaraan di salah satu ruas Tol Trans Jawa tersebut.
 
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)



