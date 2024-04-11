...

Bus Setia Negara Jurusan Lebak Bulus-Kuningan Terbalik di Tol Cipali

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 07:30 WIB
Bus Setia Negara yang membawa puluhan pemudik terguling di ruas Tol Cipali, Subang, Jawa Barat.
 
Dalam video amatir, terlihat bus jurusan Lebak Bulus-Kuningan ini terbalik dan melintang di Jalan Tol Cipali KM 98.
 
Bus tersebut terbalik diduga akibat sopir kurang berhati-hati saat kondisi jalan sedang diguyur hujan. Akibat kecelakaan tersebut 4 penumpang mengalami luka berat dan puluhan penumpang terlantar di jalan tol.
 
Kontributor: Yudy Heryawan Juanda
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

