Bus Setia Negara yang membawa puluhan pemudik terguling di ruas Tol Cipali, Subang, Jawa Barat.

Dalam video amatir, terlihat bus jurusan Lebak Bulus-Kuningan ini terbalik dan melintang di Jalan Tol Cipali KM 98.

Bus tersebut terbalik diduga akibat sopir kurang berhati-hati saat kondisi jalan sedang diguyur hujan. Akibat kecelakaan tersebut 4 penumpang mengalami luka berat dan puluhan penumpang terlantar di jalan tol.

Kontributor: Yudy Heryawan Juanda

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

