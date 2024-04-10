...

Taylor Swift Masuk Jajaran Miliarder Dunia 2024 versi Forbes

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 14:00 WIB
Penyanyi Amerika Serikat Taylor Swift kini masuk ke dalam jajaran miliarder dunia 2024 versi Forbes. Kekayaan Taylor Swift sebesar USD1,1 miliar atau Rp17,5 triliun. 
 
Taylor Swift jadi orang terkaya melalui lagu dan konser The Eras Tour. Penjualan tiket konser The Eras Tour mendapatkan USD900 juta.
 
Sebelumnya penyanyi Rihanna Jay Z juga disebut masuk jajaran orang terkaya.
 
