Warga muslim di Kampung Sindu Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali merayakan Idul Fitri 1445 H dengan tradisi Megibung. Tradisi megibung ini merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan oleh warga secara turun temurun.

Satu persatu warga datang ke Masjid Darul Hijrah dengan membawa makanan yang ditempatkan diatas nampan. Tradisi makan bersama khas Bali tersebut dilakukan oleh warga Kampung Sindu untuk mempererat tali silaturahmi. Tidak ada aturan khusus dalam tradisi megibung ini biasanya masing-masing keluarga duduk membentuk lingkaran.

Kontributor: Ketut Catur Kusumangingrat

(mhd)

