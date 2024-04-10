Polisi mengamankan puluhan petasan berukuran jumbo saat razia petasan di Bangkalan, Madura. Ratusan petasan diamankan di Pinggir Jalan Raya Junok, Kelurahan Tunjung, Bangkalan

Petasan-petasan tersebut diduga akan digunakan saat perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H. Polisi pun menjinakkan bahan peledak kategori low explosive ini dengan menyiramkan air.

Sementara, pemilik petasan langsung kabur saat melihat kedatangan polisi.

Kontributor: Taufik Syahrawi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News