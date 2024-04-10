...

Polisi Sita Ratusan Petasan Berukuran Jumbo di Bangkalan, Pemiliknya Berhasil Kabur

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 23:03 WIB
Polisi mengamankan puluhan petasan berukuran jumbo saat razia petasan di Bangkalan, Madura. Ratusan petasan diamankan di Pinggir Jalan Raya Junok, Kelurahan Tunjung, Bangkalan
 
Petasan-petasan tersebut diduga akan digunakan saat perayaan hari raya Idul Fitri 1445 H. Polisi pun menjinakkan bahan peledak kategori low explosive ini dengan menyiramkan air.
 
Sementara, pemilik petasan langsung kabur saat melihat kedatangan polisi.
 
