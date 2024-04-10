Beginilah suasan di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya perempatan Combro, Purwakarta, Rabu (10/04). Jalan yang menghubungkan Jakarta-Bandung ini dipadati pemudik roda dua atau sepeda motor.

Membludaknya pemudik motor dan mobil pribadi membuat jalan dari arah Jakarta menuju Bandung padat. Selain itu kepadatan ini juga imbas pertemuan kendaraan pemudik dari jalan Ahmad Yani dan pemudik dari jalan Basuki Rahmat.

Menurut pemudik motor, mereka mudik hari ini karena baru sempat setelah bersilaturahmi dengan tetangga. Diperkirakan ramai dan padatnya arus di jalur arteri Jakarta-Bandung ini akan terjadi hingga hari kedua lebaran.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Irwan

(mhd)

