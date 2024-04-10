Umat Muslim di Bali memanfaatkan hari pertama Lebaran untuk melakukan tradisi ziarah kubur. Mereka mendatangi kuburan muslim di Jalan Raya Patih Jelantik, Gianyar, Bali, Rabu (10/04/2024).
Ratusan warga berdoa serta menabur bunga. Para peziarah juga terlihat merapikan dan membersihkan area makam keluarganya masing-masing.
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Ketut Catur Kusumaningrat
(mhd)
