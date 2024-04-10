13 kantong jenazah korban kecelakaan maut Tol Japek KM 58 tiba di RS Polri Kramat Jati, Rabu(10/4). Petugas juga membawa tujuh kantong properti, kantong jenazah beserta kantong properti langsung dimasukkan ke dalam ruang instalasi kedokteran forensik guna kepentingan identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan data korban dengan data pembanding dari pihak keluarga korban.

Kontributor: Rio Manik

(mhd)

