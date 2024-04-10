Momen Lebaran Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga bersilaturahmi ke kediaman Prabowo Subianto, Rabu(10/4). Kedatangan Gibran beserta keluarga tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus merayakan Idul Fitri 1445 H.

Gibran langsung memasuki kediaman Prabowo dan tidak memberikan keterangan apapun. Sebelumnya, Prabowo menemui sejumlah pejabat dan tokoh politik pada momen hari pertama lebaran.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News