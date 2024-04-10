...

Libur Panjang Lebaran, Pantai Ancol Diserbu Ribuan Pengunjung

Ravie Wardani, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 18:30 WIB
Hari pertama lebaran, ribuan masyarakat memadati Taman Impian Jaya Ancol khususnta di Pantai Ancol, Rabu(10/4). Pengunjung yang memadati Pantai Ancol mulai dari anak-anak hingga lansia, namun didominasi keluarga muda.
 
Para pengunjung ingin menikmati momen libur lebaran ini dengan menikmati suasana pantai namun tidak harus jauh-jauh meninggalkan Jakarta. Sementara di Love Bridge Taman Impian Jaya Ancol juga dipadati dengan pengunjung yang ingin mengabadikan dirinya dengan berfoto berlatar senja di pantai.
 
Reporter: Devi Pattricia

(mhd)

