Antrean Warga Tamu Open House di Istana Negara Sempat Ricuh

Muhammad Farhan, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 12:37 WIB
Ribuan warga mengantre di depan Istana Negara, Jakpus, untuk memenuhi undangan open house dari Presiden Jokowi. Sejumlah warga pun terlihat rapi dengan mengenakan pakaian perayaan Idul Fitri.  
 
Namun antrean warga sempat ricuh saat warga berusaha menerobos pagar Istana Negara ketika sebuah ambulans hendak masuk ke dalam.
 
Personel TNI-Polri berusaha menghadang warga yang menerobos dan sempat terjadi adu mulut dan saling dorong antarwarga dengan petugas.
 
Kini antrean tersebut mulai berkurang karena banyaknya warga yang sudah berada di dalam komplek Istana.
 
Reporter: Muhammad Farhan
Produser: Kristo Suryokusumo

