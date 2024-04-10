...

Ratusan Warga di Tegal Gelar Pawai Obor dan Takbir Keliling

Yunibar, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 11:30 WIB
Ratusan warga dan anak-anak di Tegal, Jawa Tengah menggelar pawai obor dan takbir keliling dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Sambil mengumandangkan takbir sambil membawa obor, mereka juga turut mengarak miniatur masjid hingga replika sejumlah binatang.
 
Acara ini turut dimeriahkan dengan iringan musik angklung yang mengiringi pawai obor. Pawai obor dan takbir keliling ini merupakan sarana mempererat tali silaturahmi antar warga yang berlangsung setiap tahun saat menjelang Idul Fitri.
 
Kontributor: Yunibar 
Produser: Kristo Suryokusumo

