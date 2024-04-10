...

Ribuan Warga Padati Masjid Istiqlal untuk Ikuti Salat Idul Fitri

Raka Novianto, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 09:01 WIB
Ribuan warga mulai memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan Salat Idul Fitri yang jatuh pada hari ini, Rabu (10/4/2024). 
 
Pantauan di lokasi, ribuan warga yang memasuki Masjid Istiqlal harus melewati penjagaan dan pemeriksaan dari pihak keamanan khususnya Paspampres.
 
Sedangkan di dalam Masjid, ribuan jamaah telah berjejer duduk rapih sambil melantunkan gema takbir sebelum melaksanakan salat.
 
Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal bersama sejumlah menteri.
 
Reporter: Raka Novianto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

