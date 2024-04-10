Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, ratusan warga melakukan pawai obor mengelilingi Masjid Istiqlal pada Selasa (9/4) malam.

Sambil membawa obor, mereka menggemakan takbir sebagai kebahagiaan atas datangnya hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa.

Pawai yang diikuti anak-anak hingga dewasa itu semakin meriah dengan tabuhan rebana.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

