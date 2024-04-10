Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, ratusan warga melakukan pawai obor mengelilingi Masjid Istiqlal pada Selasa (9/4) malam.
Sambil membawa obor, mereka menggemakan takbir sebagai kebahagiaan atas datangnya hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa.
Pawai yang diikuti anak-anak hingga dewasa itu semakin meriah dengan tabuhan rebana.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
