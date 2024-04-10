Belasan pecalang atau keamanan Desa Adat Lumintang, Denpasar, Bali turut mengamankan jalannya salat Idul Fitri. Para pecalang bersama sejumlah petugas kepolisian mengamankan pelaksanaan salat Idul Fitri di Lapangan Lumintang, Denpasar, Bali.

Dengan menggunakan pakaian adat, para pecalang membantu umat muslim yang akan melaksanakan salat Idul Fitri.

Kontributor: Indira Arri

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

