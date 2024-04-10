...

Suasana DKI Jakarta Nampak Lengang di Hari Pertama Idul Fitri 1445 H

Giffar Rivana, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 08:30 WIB
Lalu lintas di DKI Jakarta pada hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah terpantau lengang di sejumlah titik jalan, Rabu (10/4/2024). Situasi Jalan Gatot Subroto dari simpang Patung Pancoran sampai ke lampu merah lintas Kuningan Jakarta Selatan, tampak lengang.
 
Situasi serupa nampak di Jalan Rasuna Said, Kuningan. Jalan tersebut sangat lengang tanpa kemacetan dan kepadatan kendaraan. Kondisi ini dimanfaatkan warga sejumlah warga untuk menghabiskan waktunya dengan berolahraga.
 
Reporter: Giffar Rivana
Produser: Kristo Suryokusumo

