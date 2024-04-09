...

TAUSIYAH RAMADHAN Hamzah Arafah, M.Pd: Berburu Pahala di Bulan Ramadhan

Vincentius Camar, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 17:50 WIB
Dalam kultumnya, Ustaz Hamzah Arafah, M.Pd menjelaskan bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di antara keistimewaanya, peluang seseorang melakukan ibadah sangat dimudahkan dan pahala dari Allah SWT berikan pada kita akan dilipatgandakan.
 
Oleh karena itu, bulan ini momentun bagi kita untuk berburu pahala sebanyak-banyaknya, sedangkan amalan yang mendatangkan pahala ialah berpuasa, qiyamullail, tilawah Alquran, sedekah, menjemput Lailatul Qadar, itikaf dan umrah di bulan Ramadhan. 
 
Produser: Vincentius Camar

