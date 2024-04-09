Dalam kultumnya, Ustaz Hamzah Arafah, M.Pd menjelaskan bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di antara keistimewaanya, peluang seseorang melakukan ibadah sangat dimudahkan dan pahala dari Allah SWT berikan pada kita akan dilipatgandakan.

Oleh karena itu, bulan ini momentun bagi kita untuk berburu pahala sebanyak-banyaknya, sedangkan amalan yang mendatangkan pahala ialah berpuasa, qiyamullail, tilawah Alquran, sedekah, menjemput Lailatul Qadar, itikaf dan umrah di bulan Ramadhan.

