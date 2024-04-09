Ratusan pemudik masih memenuhi rest area kilometer (Km) 57 Tol Jakarta - Cikampek (Japek), Selasa (9/4) malam.

Pemudik memanfaatkan waktu istirahat dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pengelola rest area Km 57. Pada malam takbiran atau H-1 Lebaran 2024, Selasa (9/4/2024). Kondisi ini berdasarkan pantauan MNC Portal.

Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk mencatat arus lalin yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta - Cikampek mencapai 521.290 kendaraan, meningkat sebesar 230,48% dari lalin normal.

Reporter: Suparjo Ramalan

