Malam Takbiran, Rest Area Km 57 Tol Japek Masih Dipenuhi Pemudik

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 22:30 WIB
Ratusan pemudik masih memenuhi rest area kilometer (Km) 57 Tol Jakarta - Cikampek (Japek), Selasa (9/4) malam.
 
Pemudik memanfaatkan waktu istirahat dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pengelola rest area Km 57. Pada malam takbiran atau H-1 Lebaran 2024, Selasa (9/4/2024). Kondisi ini berdasarkan pantauan MNC Portal. 
 
Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk mencatat arus lalin yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta - Cikampek mencapai 521.290 kendaraan, meningkat sebesar 230,48% dari lalin normal.
 
Reporter: Suparjo Ramalan

(rns)

