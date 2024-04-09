Ribuan personel Polda Metro Jaya menggelar apel siaga operasi ketupat, Selasa (9/4) malam. Apel siaga digelar untuk memastikan kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menggelar konvoi berlebihan saat malam takbiran. Bagi warga yang akan menggelar takbiran diharapkan untuk melakukannya diwilayahnya masing-masing.

