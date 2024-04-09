Kementerian Agama menyatakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu (10/4/2024).

Hal tersebut ditetapkan setelah Kemenag melakukan Sidang Isbat di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Pelaksanaan Sidang Isbat sendiri, dilakukan secara tertutup, dilakukan sejak pukul 18.15 WIB, hingga pukul 19.05 WIB. Hasil Sidang Isbat itu juga setelah 127 tim ruktahul hilal atau pemantau hilal di seluruh Indonesia bersepakat bahwa 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari esok.

Reporter: Giffar Rivana

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News