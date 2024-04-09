...

H-1 Lebaran, Gelombang Pemudik Masih Padati Stasiun Pasar Turi Surabaya

Nursyafei, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 19:30 WIB
Stasiun Pasar Turi Surabaya masih dipadati pemuduk pada H-1 Lebaran, Selasa (9/4). Para pemudik mengaku memilih pulang mendekati lebaran agar bisa lebih lama kumpul bersama keluarga.
 
Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, sebanyak 24 ribu penumpang diberangkatkan sedangkan penumpang yang turun sebanyak 16 ribu penumpang.
 
KAI Daop 8 Surabaya mengeoperasikan 54 kereta api jarak jauh yang terdiri 43 kereta api jarak jauh reguler dan 11 kereta api tambahan.
 
