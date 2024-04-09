Stasiun Pasar Turi Surabaya masih dipadati pemuduk pada H-1 Lebaran, Selasa (9/4). Para pemudik mengaku memilih pulang mendekati lebaran agar bisa lebih lama kumpul bersama keluarga.

Berdasarkan data PT KAI Daop 8 Surabaya, sebanyak 24 ribu penumpang diberangkatkan sedangkan penumpang yang turun sebanyak 16 ribu penumpang.

KAI Daop 8 Surabaya mengeoperasikan 54 kereta api jarak jauh yang terdiri 43 kereta api jarak jauh reguler dan 11 kereta api tambahan.

Kontributor: Nursyafei

