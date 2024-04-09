Pasca longsor, Tol Bocimi Seksi II ruas Cigombong-Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat dipastikan batal difungsikan untuk arus mudik Lebaran 2024. Hal ini karena perbaikan temporer yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya hingga saat ini belum selesai.

Pemudik yang akan menuju Kota Sukabumi akan dialihkan ke Jalan Nasional Sukabumi-Bogor. Untuk menghindari kepadatan di jalur tersebut, Polres Sukabumi telah menyiapkan sejumlah jalan alternatif.

