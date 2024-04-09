Pergerakan pemudik kendaraan roda empat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, ramai lancar pada Selasa (9/4/2024), atau H-1 Lebaran 2024. Sejak pukul 09.30 WIB, tidak terlihat adanya antrean yang mengular hingga akses menuju Pelabuhan Merak.

Area parkir bagi kendaraan roda empat yang akan menuju ke ke kapal terpantau sepi setelah sebelumnya terjadinya antrean yang panjang.

Antrean kendaraan hanya terlihat di buffer zone atau area tunggu. Mereka sedang menunggu giliran memasuki kapal dan melakukan penyeberangan.

Reporter: Riyan Rizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

