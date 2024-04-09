Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah terus mengalir di ruas Jalur Pantura Cirebon pada Selasa (9/4/2024) pagi. Arus kendaraan didominasi oleh pemudik motor.

Sesekali terjadi kepadatan kendaraan terjadi di persimpangan lampu merah Arjawinangun. Meski demikian, secara keseluruhan arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

Diperkirakan, lonjakan pemudik yang hendak pulang kampung halaman ini masih akan terjadi hingga sore dan malam takbiran nanti.

Reporter: Toiskandar

Produser: Reza Ramadhan

