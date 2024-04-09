...

Remaja Tawuran yang Dobrak Pintu Masjid Diamankan Polres Luwu Utara

Nasruddin Rubak, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 10:21 WIB
Aksi tawuran yang berujung penyerangan dan pendobrakan pintu masjid di Luwu Utara, Sulawesi Selatan viral di media sosial.
 
Dalam tayangan CCTV, para pelaku yang dikejar lawannya berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam masjid. Hal tersebut membuat jamaah yang sedang beribadah panik dan menutup pintu.
 
Akibatnya, sekelompok remaja tersebut nekat mendobrak pintu masjid secara bergantian. Empat terduga pelaku yang mendobrak pintu masjid tersebut kini telah diamankan pihak kepolisian.
 
Kontributor: Nasruddin Rubak
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

