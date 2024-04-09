Aksi tawuran yang berujung penyerangan dan pendobrakan pintu masjid di Luwu Utara, Sulawesi Selatan viral di media sosial.

Dalam tayangan CCTV, para pelaku yang dikejar lawannya berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam masjid. Hal tersebut membuat jamaah yang sedang beribadah panik dan menutup pintu.

Akibatnya, sekelompok remaja tersebut nekat mendobrak pintu masjid secara bergantian. Empat terduga pelaku yang mendobrak pintu masjid tersebut kini telah diamankan pihak kepolisian.

Kontributor: Nasruddin Rubak

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

