Ratusan Jemaah An-Nadzir di Kelurahan Mawang, Gowa melaksanakan salat Id, Selasa (9/4). Hal ini dilakukan para jemaah setelah mengamati perjalanan bulan. Mulai sejak awal masuknya bulan Ramadhan hingga tiga hari menjelang berakhirnya bulan Ramadhan.

Jemaah An-Nadzir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam. Seperti terjadinya air pasang puncak.

Mereka meyakini bulan Ramadhan telah berakhir pada Selasa dini hari. Usai salat id, mereka saling silaturahmi bermaaf-maafan sesama jemaah.

Reporter: Bugma

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

