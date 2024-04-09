...

Jemaah An-Nadzir di Gowa Gelar Salat Id Hari Ini, Begini Metode Penghitungan yang Dipakai

Bugma, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 10:10 WIB
Ratusan Jemaah An-Nadzir di Kelurahan Mawang, Gowa melaksanakan salat Id, Selasa (9/4). Hal ini dilakukan para jemaah setelah mengamati perjalanan bulan. Mulai sejak awal masuknya bulan Ramadhan hingga tiga hari menjelang berakhirnya bulan Ramadhan.
 
Jemaah An-Nadzir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam. Seperti terjadinya air pasang puncak.
 
Mereka meyakini bulan Ramadhan telah berakhir pada Selasa dini hari. Usai salat id, mereka saling silaturahmi bermaaf-maafan sesama jemaah.
 
Reporter: Bugma 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

