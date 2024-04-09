...

Jemaah Ponpes Mahfilud Duror di Jember Rayakan Idulfitri Hari Ini

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 10:00 WIB
A A A
Ratusan jemaah Ponpes Mahfilud duror di Desa Suger, Jember melakukan salat Id pada Selasa (8/4/2024).
 
Salat id di Masjid Besar Ponpes Mahfilud Duror juga diikuti warga dari Bondowoso mengingat letak ponpes berada di perbatasan Jember dan Bondowoso.
 
Penentuan Idulfitri berdasarkan hitungan Kitab Nushatul Majaalis Wa Muntahobul Nafaais. Metode itu diterapkan sejak tahun 1826. Sehingga tidak menggunakan metode hisab dan rukyat.
 
Jemaah sebelumnya juga memulai puasa sehari lebih awal dari penetapan pemerintah. Meskipun berbeda dengan pemerintah, para jemaah Ponpes Mahfilud Duror tetap hidup rukun dengan umat muslim di sekitarnya.
 
Reporter: Bambang Sugiarto
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

