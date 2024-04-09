...

Sejumlah Ruas Jalan di Jember Mulai Dipadati Pemudik

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 09:47 WIB
Arus mudik terlihat ramai dan macet di sejumlah titik jalan raya di Jember, Jawa Timur pada Senin (8/4) malam. Kemacetan tersebut terjadi di sejumlah jalur yang berada di pusat dan pinggiran Kota Jember.
 
TNI-Polri bersama sejumlah relawan berupaya untuk mengurai kemacetan kendaraan yang didominasi mobil dan sepeda motor. Kepadatan ini diperkirakan akan terjadi hingga malam takbiran menjelang Idul Fitri mendatang.
 
Kontributor: Bambang Sugiarto
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

