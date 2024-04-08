...

Libur Lebaran, KCIC Operasikan 52 Perjalanan Whoosh per Hari

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Senin 08 April 2024 06:37 WIB
Menghadapi momen Libur Lebaran perdananya di tahun 2024 ini, KCIC selaku operator Whoosh melakukan penambahan jadwal perjalanan harian Whoosh sebanyak 30 persen. 
 
KCIC menetapkan masa Angkutan Lebaran sejak 3 - 18 April 2024. Pada periode tersebut KCIC mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan. 
 
Totalnya sebanyak 52 perjalanan per hari dimulai tgl 5 April 2024 untuk melayani penumpang di masa libur Lebaran.
 
