Menghadapi momen Libur Lebaran perdananya di tahun 2024 ini, KCIC selaku operator Whoosh melakukan penambahan jadwal perjalanan harian Whoosh sebanyak 30 persen.

KCIC menetapkan masa Angkutan Lebaran sejak 3 - 18 April 2024. Pada periode tersebut KCIC mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan Whoosh reguler dan 12 perjalanan tambahan.

Totalnya sebanyak 52 perjalanan per hari dimulai tgl 5 April 2024 untuk melayani penumpang di masa libur Lebaran.

