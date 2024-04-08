Seorang penumpang kapal Ekspres Bahari 5 E nyaris melahirkan di atas kapal di Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Meliyasri (32) tiba-tiba merasakan kontraksi saat berada di atas kapal yang akan berlayar. Beruntung korban berhasil dievakuasi ke RSUD Kota Kendari untuk menjalani persalinan.

Sebelumnya, korban bersama keluarganya akan mudik lebaran dari Kabupaten Muna ke Kota Kendari.

Kontributor: Febriyono Tamenk

